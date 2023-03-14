14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evini uyuşturucu tarlasına çeviren kişi kıskıvrak yakalandı

Evini uyuşturucu tarlasına çeviren kişi kıskıvrak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında evini uyuşturucu serasına çeviren 1 kişi kıs kıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:48
Takip Et

Muğla'da evini uyuşturucu tarlasına çeviren kişi kıskıvrak yakalandı

Evini uyuşturucu tarlasına çeviren kişi kıskıvrak yakalandı
+
Aa
-

İHA

Muğla'nın Bodrum İlçe Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Gümüşlük Mahallesi'nde ikamet eden O.F.B. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyona KOM ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri baskın yaptı. Eve giren ekipler evini uyuşturucu serasına çeviren O.F.B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; çok miktarda skunk, 10 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 10 adet extacy hap, 7 adet yurtdışı menşeili özel üretim skunk tohumu, 15 gr kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 79 parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, 950 ml sıvı gübre, 2 lt PH sıvı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler, 1 adet pala ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada O.F.B. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
5
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
7
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Sivas için kuvvetli sağanak uyarısı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿Kurşun yağmuruna tutulan gençler çaylarını bırakmadı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
﻿Marc Bartra'dan ayrılık açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.