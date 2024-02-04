Muğla’da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
Muğla’da feci kaza: 1 ölü
Muğla Seydikemer’de gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Girmeler Mahallesi Camii önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çalhan (40) yönetimindeki 15 ACT 240 plakalı motosiklet, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Çalhan yere savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Çalhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çalhan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Hamza U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw134490-02.jpg

Son Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı Ekonomi
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı Spor
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı