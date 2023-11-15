Muğla'da sahte ve kaçak alkol operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris Beldibi Mahallesinde ikamet eden N.E. isimli şahsın ikametinde sahte-kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi alındı. Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde ve arazide bulunan çadırında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 40 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 5 litre etil alkol, 100 adet aroma artıcı ve tatlandırıcı dolu cam şişe, 17 adet gliserin, 15 adet anason cam şişe, 10 adet boş vaziyette 5 litrelik boş pet şişe, 3 adet plastik huni ve ölçü beher ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler başlatıldı.