21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sobadan dökülen kurum evi küle döndürdü

Muğla'da soba bacasından düşen kurumlar yangına neden oldu. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:17
Takip Et

Muğla'da sobandan dökülen kurum evi küle döndürdü

Sobadan dökülen kurum evi küle döndürdü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yangın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 79. Sokak üzerine bulunan bir evde bulunan soba bacasından düşen kurumlar yangına sebep oldu. Çıkan yangını fark eden ev sahipleri dışarıya çıkarak kurutulurken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken, 2çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından yapılan ilk incelemelere göre yangının soba bacasından düşen kurumların sebep olduğu tespit edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
2
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
4
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
6
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi
﻿Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi
﻿Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi
﻿Emekliliğini telsiz ile duyurdu: An itibariyle mesleğimin sonuna geldim
﻿Emekliliğini telsiz ile duyurdu: An itibariyle mesleğimin sonuna geldim
﻿Emekliliğini telsiz ile duyurdu: An itibariyle mesleğimin sonuna geldim
﻿Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
﻿Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
﻿Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
﻿Pendik'te kavgayı ayırmak istedi tüplü saldırıya uğradı
﻿Pendik'te kavgayı ayırmak istedi tüplü saldırıya uğradı
﻿Pendik'te kavgayı ayırmak istedi tüplü saldırıya uğradı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.