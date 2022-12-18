Muğla’da tarlada erkek cesedi bulundu   



Olay, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki bir tarla içerisinde bulunan barakanın önünde erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, bulunan kişinin belediyeden emekli 56 yaşındaki Recep Çalışır olduğu tespit edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çalışır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışır'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

