Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Milas'ta motosikletle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla Milas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada motosikletlerden birinin Rus sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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