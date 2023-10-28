Muğla’da trafik kazası 4 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Köyceğiz istikametinden Gökova Kavşağı'na doğru seyir halinde olan A.Ö. (25) idaresindeki 61 TS 631 plakalı ticari araç ile kavşaktan Gökova Mahallesi'nde dönüş yapan Hörü Pekmezci (70) yönetimindeki 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı.

Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada 48 AS 930 plakalı otomobil sürücü Hörü Pekmezci ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan H.D. isimli şahıs da sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.