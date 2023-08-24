Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla’nın 9 ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 18-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında; Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yapılan 18 operasyonda 19 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda; 66 gram kubar esrar, 5 gram reçine esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 5 kök kenevir bitkisi, 87 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 19 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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