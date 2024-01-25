Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri taraflarına gelen bir istihbaratı araştırdı ve Marmaris’te bulunan A.S. isimli bir şahsın kenevir yetiştirdiğini belirledi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şahsın bulunduğu adreste, 2 adet prefabrik konteynerında arama yapıldı.

Yapılan arama esnasında; 4 bin 690 gram uyuşturucu kubar skunk maddesi, 14 kök kenevir bitkisi, 3 adet toplam 10 metrekare kenevir yetiştirme kabini, 3 adet 6 raylı led büyütme lambası, 6 adet 3 raylı led büyütme lambası, 3 adet vantilatör, 3 adet türbülans vantilatör, 3 adet zamanlayıcı, 3 adet öğütme aparatı, 1 adet 1200'lü yıllara ait Osmanlı Dönemi Sikke, muhtelif kablo ve çadır direği ele geçirildi.

A.S. isimli şahıs, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



