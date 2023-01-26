26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:20
Takip Et

Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
+
Aa
-

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafın dan yapılan istihbari çalışmalar sonucu, H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 1 adet 7,65 mm tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm fişek, 5 adet 7,65 mm fişek ve 7 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
6
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Valencia'dan Galatasaray taraftarlarıyla ilgili flaş açıklama
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
7
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Yanan kömürlükteki cesedin kimliği belli oldu
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.