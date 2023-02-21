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Muğlalı ressamdan depremzedelere bağış

Muğla’da yaşayan ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, tablolarını depremzedeler yararına satışa çıkardı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:00
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Muğlalı ressamdan depremzedelere bağış

Muğlalı ressamdan depremzedelere bağış
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AA

Başarır, geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarını akrilik boya ile resmettiği 27 tabloyu satışa çıkardı.

Başarır, elde edeceği geliri, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlayacağını açıkladı.

Başarır, resimlerin satışının Muğla Valiliği, Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesinin koordinesinde yapıldığını söyledi.

Elde edilecek tüm gelirin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına yatırılacağını dile getiren Başarır, "Taşın altına elimizi koymanın tam zamanı. Millet olarak, halk olarak şu sıkıntılı günlerimizi savuşturmamız lazım. Biz daha ne sıkıntılı günler geçirdik. Bunu da savuşturacağız. Devletim kuvvetli, devletim güçlü. Allah, devletimize zeval vermesin." dedi.

Başarır, resimlerden ikisinin satışının gerçekleştiğini, ücreti AFAD'ın hesabına yatırdıklarını kaydetti.

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