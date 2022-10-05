Muğla'da orman yangını çıktı. Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildiği açıklandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi.

ADANA'DA DA BUGÜN ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.