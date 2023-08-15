Muğla'nın yükselen yıldızı Selimiye Losta Spor Kulübü oldu

Muğla'nın köklü kulüplerinden Armutalan Spor bundan böyle Selimiye Losta Spor Kulübü adı altında tüm spor kulüpleri gibi gençlere yönelik branşlarda çalışmalara devam edecek.

GÜÇLÜ YÖNETİM KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Selimiye Losta Spor Kulübü'nün yedi kişilik yeni yönetim kurulunda asil üyeliklere Azmi Ozkan Bulent Tokaç, Cumhur Kaya, Erhan Mete, Deniz Kaya, Taylan Oktay ve Mehmet Gümüş; Denetim Kuruluna da Kaan Senbalkan, İlker Yaramgumeli, Muammer Koksal seçilmiş olup bu geçiş döneminde tecrübeli yönetim kadrosu görev yapacak.

Tüm Marmaris ve Selimiyeli sporseverler yeni yönetime büyük destek verdi.