Muhabbet iki baştan olur atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Muhabbet iki baştan olur atasözünün anlamı nedir?
Muhabbet iki baştan olur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Muhabbet iki baştan olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Birbiri ile ilişkileri olan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi, geçimli, olumlu, ılımlı olmasının yetmeyeceğini, her ikisinin de iletişime açık, geçimli, iyi olması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

MUHABBET İKİ BAŞTAN OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben 'muhabbet iki baştan olur' dedikçe sen benden uzaklaşıyorsun, ben diyorum ki 'orta yolu bulalım' sen diyorsun ki 'ille de benim dediğim olsun'..."

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