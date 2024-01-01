'Muhakkak belgeselimi çekerler' diyen Deniz Seki kendisini canlandıracak oyuncuyu açıkladı

Deniz Seki yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Son dönemde ünlülerin filmleri ve belgeselleri konusunda konuşan sanatçı “Muhakkak bir belgeselim olur, tek ricam ben ölünce yapsınlar. Yaşarken kendi belgeselimi izlemek istemem” ifadelerini kullandı.

Hayatını hangi oyuncunun oynamasını söyleyen Seki “Deniz Çakır’ın oynamasını istediğini belirtti.” Seki, “Hem çok iyi arkadaşım hem çok iyi bir oyuncu hem de benim adaşım” dedi.

ANNESİNİN CENAZESİNDE SEVENLERİ DENİZ SEKİ'Yİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, 23 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı "Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşmıştı.

Güler Seki için 24 Eylül'de Göztepe Çemenzar Camii'nde cenaze töreni düzenlenmiş, törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etmişti.

CENAZEYE KİMLER KATILMIŞTI

Törene müzik dünyasından Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlü'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gelmişti.

53 yaşındaki Deniz Seki, Antalya'da bir etkinlikte sahne aldı. Annesini kaybettikten sonra ilk kez konser veren ünlü isim, "Nasılsınız?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak şöyle demişti:

Annemizi kaybettik. Annemin vefatından sonra ilk kez şarkı söylüyorum. Hatta konuşurken güçlük çekiyorum.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden doğdum" açıklaması sorulan Seki, "Yeni şarkılarla çok güzel şeyler olacak. Kendimi adeta işime adadım. Çünkü diğer türlü çok fena hüzün çöküyor. En güzeli çalışmak, şarkı söylemek" dedi.

Özel hayatı ile ilgili soruya ise Seki, "Yolunda bildiğiniz gibi. Şu anda neyi biliyorsanız o yani. Bir arkadaşlığımız var" demişti.

NELER OLMUŞTU?

Uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ay polis tarafından aranan ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hadımköy’deki Alkent 2000 Sitesi’nde saklandığı evde yakalanmıştı. Seki’nin sevgilisi olan ev sahibi Faruk Salman gözaltına alınmıştı.

Seki seneler sonra Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstlendiği programda konuşmuş o sürecin ardından annesinin beyin kanserine yakalandığını belirterek, ünlü olmasa tüm bunların başına gelmeyeceğine inandığını söylemişti.

Benünah keçisi ilan edildim. Hayatımdan tam 5 yılı çaldılar ve benim anneciğim o kadar içine atmış ki, ben çıktıktan sonra hastalandı. Beyin kanseri o zaman patladı.

Seki, yaşadıklarının kendisini daha güçlü biri yaptığını belirtti.

Hayat bana başka bir şey öğretti. Yaşadığım her koşulla başa çıkabiliyorum, yaşadığım yeri çiçeklendiriyorum. Cezaevini de öyle yaptım. Yaşadığım travma çok ağırdı. Seni ışıkların altından alıyor, simsiyah bir yere koyuyorlar. Sen orayı bembeyaz yapmak zorundasın, çünkü sorumlulukların var. Çok fazla sevenim olduğuyla yüzleştim ver bunu hayat hikâyemin bir parçası olarak kabul ettim. Benim okuduğum okulu herkes okuyamazdı, öyle bir üniversite yok; hayat üniversitesi.