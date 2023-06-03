Muhalefet, Meclis’te Erdoğan’ı protesto etti. Saadet, DEVA ve Gelecek Partililer ne yaptı

Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin törenine yabancı misafirler de katıldı.
CHP VE YEŞİL SOL PARTİ PROTESTO SAADET, DEVA VE GELECEK PARTİLİ VEKİLLER ALKIŞLADI
Yeminini okuyan Erdoğan'a CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ayağa kalkmayarak tepki gösterdi. Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise Erdoğan'ı alkışladı.
Erdoğan'ın akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yabancı misafirler için akşam yemeği vermesi ve yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.
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