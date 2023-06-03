Muhalefet, Meclis’te Erdoğan’ı protesto etti. Saadet, DEVA ve Gelecek Partililer ne yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri Erdoğan'ın yemin törenini protesto etti.