Muhalefet milletvekilleri meclisi birbirine kattı. Sandalyeleri fırlattılar, sis bombası attılar

Arnavutluk’ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda ilginç bir eyleme imza attı.

Muhalif milletvekilleri, önce sandalyeleri ters çevirerek, oturumun yapıldığı salonun ortasına yığdı.

Salona girdiklerinde oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, bir süre ayakta durduktan sonra diğer odalardan sandalye getirerek oturdu.

Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı.

Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son verdi. Nikolla, bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı.

BİR HAFTA İÇERİSİNDE İKİNCİ EYLEM

Muhalif milletvekilleri, parlamento içerisinde yaşanan kargaşayı 6 gün önce de yapmıştı.

Bir önceki sis bombalı eylem sırasında iktidardaki Sosyalistlerin giderek otoriterleştiklerini söyleyerek protesto etmişlerdi.