Muhaliflikten AKP saflarına geçen Hulki Cevizoğlu: Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü

Geçmişte muhalif ve Atatürkçü olarak anılan ancak 14 Mayıs Genel Seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olup İstanbul Milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, eleştirilere yanıt verdi.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Cevizoğlu, "Erdoğan halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var" ifadelerini kullandı.