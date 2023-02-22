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  • Hulki Cevizoğlu ispat gelince sözlerini bakın nasıl çevirdi. 99'da Ecevit deprem bölgesine gidemedi demişti

Hulki Cevizoğlu ispat gelince sözlerini bakın nasıl çevirdi. 99'da Ecevit deprem bölgesine gidemedi demişti

İktidara yakın gazeteci Hulki Cevizoğlu, tepki çeken sözlerinin ardından Ecevit'in ilk gün deprem bölgesine gittiği kanıtlanınca sözlerini "Fiziken orada ama devlet yoktu” diye çevirdi. Cevizoğlu'nun sözleri "Mesele, likit yağ gibi her kaba uyma meselesi. Hem yağ gibi akışkan olacaksın, her kaba uyum sağlayacaksın…" yorumlarına neden oldu...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:40
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99'da Ecevit deprem bölgesine gidemedi diyen Hulki Cevizoğlu sözlerini bakın nasıl çevirdi

Hulki Cevizoğlu ispat gelince sözlerini bakın nasıl çevirdi. 99'da Ecevit deprem bölgesine gidemedi demişti
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Son dönemde iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu 17 Ağustos 1999 depreminin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in afet bölgesine gidemediğini öne sürmüştü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dönemin TRT muhabiri Devrim Gürkan Cevizoğlu'nu yalanlamış, 17 Ağustos günü deprem bölgesinde Ecevit ile yaptığı röportajın görüntülerini paylaşmıştı.

CEVİZOĞLU GERİ ADIM ATTI

Görüntüler ve gelen tepkilerin ardından Hulki Cevizoğlu geri adım attı.

Ecevit'in ilk gün deprem bölgesine gittiği kanıtlanınca Cevizoğlu sözlerini “Ecevit fiziken orada ama devlet yoktu” diye çevirdi.

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