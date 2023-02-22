Hulki Cevizoğlu ispat gelince sözlerini bakın nasıl çevirdi. 99'da Ecevit deprem bölgesine gidemedi demişti

Son dönemde iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu 17 Ağustos 1999 depreminin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in afet bölgesine gidemediğini öne sürmüştü.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Dönemin TRT muhabiri Devrim Gürkan Cevizoğlu'nu yalanlamış, 17 Ağustos günü deprem bölgesinde Ecevit ile yaptığı röportajın görüntülerini paylaşmıştı.
CEVİZOĞLU GERİ ADIM ATTI
Görüntüler ve gelen tepkilerin ardından Hulki Cevizoğlu geri adım attı.
Ecevit'in ilk gün deprem bölgesine gittiği kanıtlanınca Cevizoğlu sözlerini “Ecevit fiziken orada ama devlet yoktu” diye çevirdi.
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