Mohamed Salah şov yaptı

Liverpool düşme hattındaki Leicester City ile karşılaştı. Maç 3-0 Liverpool üstünlüğü ile sonuçlanırken, Muhammed Salah Liverpool’un attığı 3 golün de asistini yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Mohamed Salah şov yaptı

Premier Lig’in 36. haftasında Liverpool deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. Liverpool deplasmanda oynadığı maçı 33 ve 36’da Curtis Jones ile 71. dakikada Alexander Arnold’un attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Muhammed Salah Liverpool’un attığı 3 golün de asistini yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

PERFORMANSI

Muhammed Salah, böylece son 8 karşılaşmanın yedisinde gol katkısı yapmış oldu. Mısırlı yıldız oyuncu sırasıyla; Arsenal, Notthingham Forest, Tottenham, Fulham, Brentford'a 1'er, Leeds United'a ise 2 gol kaydetti. Son olarak Leicester'a karşı yaptığı 3 asistle göz doldurdu.

Mısırlı yıldız bu sonuçlar ile birlikte, bu sezon forma giydiği 49 karşılaşmada toplam 30 gol, 14 asistlik katkı sağlamış oldu

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