Muharrem İnce Meral Akşener’i ziyaret etti

Muharrem İnce, ile Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkez binasında bir araya geldi. İnce, ittifak çağrısında bulunmuştu.

Muharrem İnce Meral Akşener’i ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

Saat 14.00’da başlayan görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

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İNCE İTTİFAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti:

"Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.

CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

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