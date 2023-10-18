CHP'de Muharrem İnce bombası

Kulislerde dolaşan iddiaya göre, Muharrem İnce CHP’ye geri dönmeye hazırlanıyor.

CHP'de Muharrem İnce bombası

CHP'de kurultay heyecanı devam ediyor. Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim kaosunda artık son viraja girildi. Ekim ayı sonuna kadar illerde yönetimler ve delegeler belirlenecek ve 4-5 Kasım'da ise büyük kongre gerçekleştirilecek.

BOMBA İDDİA

CHP tarihi kurultaya hazırlanıyorken bomba bir iddia gündeme geldi.

DW Türkçe, "İnce'nin bazı kurultay delegeleri üzerinde etkili olduğu ve ibreyi değişimcilerden Kılıçdaroğlu'na çevirebileceği" hesabı yapıldığını aktardığı haberinde, İnce'nin CHP'ye dönüşü için başlatılan temaslara dair olumsuz bir görüşü olmadığı bildirildi.

Haberde, İnce'nin partiye dönüşü için atılan adımların CHP içi kaynaklardan doğrulatıldığına dikkat çekildi.

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“İNCE’NİN YUVASI CHP’DİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın üst düzey bir partilinin ise "Muharrem İnce'nin yuvası CHP'dir. Süreci bazı CHP'liler başlattı ve Kılıçdaroğlu da karşı çıkmadı" dediği aktarıldı.

İnce'nin, bazı kurultay delegeleri üzerinde etkili olduğu ve bu adımla ibrenin Kılıçdaroğlu'na tekrar çevrilebileceği planının yapıldığının aktarıldığı ve İnce'nin CHP'ye dönmesi için başlatılan girişimin Memleket Partisi cephesinde de doğrulandığı öne sürüldü.

Ancak Muharrem İnce'nin görüşleri henüz yok.

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