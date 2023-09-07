Meral Akşener bir büyükşehir belediyesinde daha adayını açıkladı

İYİ Parti’nin yerel seçim kararını “81 ilde aday çıkaracağız” sözleriyle açıklayan Meral Akşener Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mesut Dedeoğlu'nun aday olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meral Akşener bir büyükşehir belediyesinde daha adayını açıkladı

24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Dedeoğlu'nun rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Rozet töreninde konuşan Dedeoğlu, "Kahramanmaraş’ı ayrım yapmadan kucaklayarak, halkımızın desteğiyle ve yerelde kuracağımız güçlü birliktelikle bu seçimi alacağız! Şunu iddia ediyorum AK Parti seçimde yüzde 47 almıştı. Biz birlikte bunu yüzde 35’e düşüreceğiz ve bu seçimi alacağız inşallah" dedi.

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“81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ” DEMİŞTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı’nın programında “Ben adayım' dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir." sözleriyle 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

İZMİR İÇİN ÜMİT ÖZLALE’Yİ AÇIKLADI

Akşener aynı programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale’yi aday göstereceklerini de açıklamıştı. İYİ Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismini duyurduğu Ümit Özlale, çalışmalara başladı. Seçim çalışmaları sırasında çekilen görüntülerden oluşan bir video paylaşan Özlale, paylaşımına 'İzmir varsa Ümit var' notunu düştü.

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