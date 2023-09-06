Akşener kendisine yönelik yürütülen linç kampanyası hakkında ilk kez konuştu. Yandaş medya ile CHP'yi destekleyen medya aynıymış

Açtığı YouTube kanalı üzerinden gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, bu defa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi ve gündeme dair sorular sordu. Akşener, kendisine yönelik yürütülen linç kampanyası hakkında ilk kez konuştu.

Akşener kendisine yönelik yürütülen linç kampanyası hakkında ilk kez konuştu. Yandaş medya ile CHP'yi destekleyen medya aynıymış

Seçim dönemi boyunca yaşadıklarını Fatih Altaylı'ya anlatan ve kendisine yönelik yürütülen linç kampanyası hakkında ilk kez konuşan Akşener, "Yandaş medya ile CHP'yi destekleyen medya aynıymış" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şöyle konuştu:

Aliye İzzet Begoviç'in rahmetli bir lafı var biz savaşta kaybedince değil düşmanımıza benzediğimiz zaman ve ne gördüm biliyor musunuz asıl hayal kırıklığım ve onu yönetmeye çalıştım.

Fatih Bey yandaş medyayla Cumhuriyet Halk Partisini destekleyen kendine muhalif diyen seküler medya aynıymış.

Ben aynı şeyi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki meselesinde yanında olduğumda da yaşadım ve böyle bir çirkinlik... Biz sizlerle kavga ettik hatırlayın ama ne namuslu adamlarmışsınız siz ne aileme, kocama, namusuma, şerefime tek laf etmediniz diye diye Zeyna dediniz. O da elinde kılıç bir kadındı...

Ben 28 Şubat'ı yaşadım o dönem askerlerle ters düştük, medyayla ters düştük bir kişi benim namusuma şerefime imada bulunmadı.

Mesela Tayyip Erdoğan'la anlaşmış diyebilirsiniz bu başka bir cümle 'yanladı' seçilen kelimedeki pislikten bahsediyorum. Şimdi gördüm ki iki taraf aynı ve bu bizi ne yaptı biliyor musunuz 'bizi çelik etti.

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Fatih Altaylı: Milletvekilliklerini sattığınız iddia edildi?

Şimdi o sonraki iş... Benim adaylığım doğru değil dedim arkadaşlara çünkü o zaman zannedecekler ki bunun için yapıyorum hatta bilge yılmazın gençler onu istiyordu acaba nasıl olur derken Ersan Şen'le biz bir konuştuk, o da kabul etti.

Fatih Altaylı: O biraz komik oldu işte...

Ama hoş bir şeydi işte Allah var

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