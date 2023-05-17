Muharrem İnce’den tepki çeken ikinci tur kararı

Muharrem İnce’nin Genel Başkan olduğu Memleket Partisi ikinci tur için kararını verdi. Yapılan toplantıda ikinci tura kalan iki adaya da ‘doğrudan destek vermeme’ kararı çıktı. Söz konusu karar tepki çekti.

Muharrem İnce’den tepki çeken ikinci tur kararı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi (PM) toplandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, 4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı. Ancak parti yönetimi “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermedi. PM’den “Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu” kararının çıktığı ileri sürüldü. Bu konuda tercihin Memleket Partisi’ne oy veren seçmenlere bırakılmasının perde gerisinde, “Genel başkan İnce’nin eski partisine olan kırgınlığın yattığı” değerlendiriliyor.

İnce, adaylıktan çekilmesinden önce hakkında çıkan iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada da “Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ’cüler sahtekârlığa bayılır. FETÖ’cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ancak toplantıda parti yönetiminin “Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi ve desteklenmemesi üzerine görüş olarak ikiye ayrıldığı” da iddia edildi.

PM’de bazı yöneticilerin “Erdoğan, 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması, Erdoğan’ın ikinci turda kaybedebileceği olasılığını da gündeme getiriyor. Erdoğan’ın yeniden seçilmemesi için Kılıçardaroğlu’nun adaylığını desteklemeliyiz” dediği ifade ediliyor. Ayrıca PM’de “partinin yoluna devam edip etmeyeceği” de tartışıldı. “Yola devam” kararı çıktı.

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