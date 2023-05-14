Seçmenlere Muharrem İnce'ye çarpı atılan oy pusulaları verildi

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da oy kullanma işlemleri sürerken, Sultangazi'de bulunan Orhangazi İlkokulu'nda 'çarpı' tartışması yaşanıyor. 1096 nolu sandıkta oy kullanacaklara verilen oy pusulalarında cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerine tükenmez kalem ile çarpı atıldığının belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.

GEÇERLİ OLUP OLMAYACAĞINI SANDIK BAŞKANI BELİRLEYECEK

İddiaya göre, 1096 nolu sandıkta görevli sandık başkanı, İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle pusulada İnce'nin üzerine çarpı işareti koydu. Oy kullanmaya gelen yurttaşlar ise duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi. Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. YSK'den edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.