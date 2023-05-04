Muharrem İnce'nin dünürü kapı kapı dolaşıp Kılıçdaroğlu için oy istiyor

Silivri Belediyesi eski Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı İdil Göknil Işıklar ile Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce evli. Muharrem İnce’nin Dünürü Özcan Işıklar, seçim çalışmaları kapsamında kahvehane ve dernek lokallerini ziyaret ederek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyor.

Trakyapolitik'in aktardığına göre, CHP’den 10 yıl Silivri Belediye Başkanlığı yapan, 2018’de Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasının arkasındaki en önemli isimlerden biri olan ve bu seçimlerde de CHP’den Milletvekili aday adayı olan Özcan Işıklar, listelerde yer almamasına rağmen kapı kapı dolaşarak seçim çalışması yapıyor.

CHP’YE OY TOPLUYOR

CHP Silivri İlçe Örgütü’nün düzenlediği seçim çalışmalarına katılarak “eski belediye başkanı” sıfatıyla söz alıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’ye oy isteyen konuşmalar yapıyor.