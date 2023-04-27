Muharrem İnce'ye istifa şoku. Zehir zemberek sözler söyledi

Samsun 7. sıra Milletvekili adayı Doğukan Ekiz, adaylıktan çekildiğini ve Memleket Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında 24 yaşında olduğunu ve bunun 21 yılının AKP iktidarında geçtiğini belirten Ekiz, Genel Başkan Muharrem İnce ve Genel Merkez Yönetimi’nin AKP’nin yolunda ilerlediğini ileri sürerek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirtti.

"AK PARTİ İKTİDARININ EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

Açıklamasında Muharrem İnce ve yönetime tepkisini dile getiren Doğukan Ekiz, "Memleket Partisi'nde siyasete adım atma heyecanında bulunan bizler için, umut olduğunu düşündüğümüz Genel Başkan Muharrem İnce'nin ve Genel Merkez Yönetimi'nin söylem ve eylemlerinin AK Parti iktidarının ekmeğine yağ sürdüğü açıkça biz gençler tarafından görülmüştür.

Milyonlarca insan gibi benim de 24 yıllık yaşantımın 21 yılı AK Parti iktidarı tarafından her gün baskıların, işsizliğin, ötekileştirmenin daha da arttığı ve geleceğimizin el birliğiyle yok edildiği günleri görerek geçti. Bu günlerin tekrarlanmaması adına aydınlık, çağdaş, umut dolu bir Türkiye Cumhuriyeti hayalimiz için AK Parti iktidarının yolunda koşar adımlarla ilerleyen Memleket Partisi üyeliğimden ve Milletvekili Adaylığımdan istifa ediyorum" dedi.