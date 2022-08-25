Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'den Öğretim Üyesi alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.