1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan, 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başlamıştı.

Usta isim Müjdat Gezen'le Gırgıriye Müzikali, Sarı Çizmeli, Alman Gelin ve Yıl 1921 Oyunları'nda rol aldı. Peki, Muhlis Asan kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte, Muhlis Asan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

Muhlis Asan kimdir, sorusu ölüm haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. 17 Ocak'ta Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen Tiyatro oyunu ‘Unutma Bizi’nin galasında kalp krizi geçiren oyuncudan acı haber geldi.

Alınan bilgiye göre usta oyuncu yaşamını yitirdi. 65 yaşındaki Muhlis Asan, Bücür Cadı, Akasya Durağı, Üvey Baba, Yılan Hikayesi gibi dizilerde rol almıştı.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

Muhlis Asan, 1958 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 1976'da Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda ilk profesyonel oyunculuğa başladı.

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Asan,'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı.

Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1987 – Elif Ana – Ayşe Kız

1987 – Mesela Muzaffer

1992 – Mahallenin Muhtarları

1993 – Evlere Şenlik

1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)

1994 – Hangimiz Eşek

1998 – Dış Kapının Mandalları

1998 – Utanmaz Adam

1999 – Bücür Cadı (Akif)

1999 – Hicran

1999 – Kurtlar Sofrası

1999 – Küçük Besleme

1999 – Çarli (Soyguncu)

2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)

2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)

2000 – Üvey Baba (Musa)

2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)

2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)

2008 – Arka Sokaklar

2008 – Akasya Durağı

2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)