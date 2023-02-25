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Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçiren ve 40 gündür yoğun bakımda olan oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:38
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Kalp krizi ardından yoğun bakımda tutulan Muhlis Asan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
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Muhlis Asan, 16 Ocak’ta ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlandı.

O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

ACI HABER GELDİ

Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

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