Muhsin Yazıcıoğlu düştükten sonra bölgeye giden sır helikopter. Suikasttaki sırları söylediği için BBP'den istifa ettirilen Ali Karahasanoğlu açıkladı

Editör: Oğuz OK



2009 yılında yaşanan şüpheli helikopter kazasının ardından vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu olayı ile ilgili geçtiğimiz yıl önemli bilgileri Yeniçağ gazetesi ile paylaşmasının ardından disipline sevk edilen ve ihraç sürecini beklemeden partinden istifa eden Ali Karahasanoğlu, Twitter hesabından yeni paylaşımda bulundu.



ARAMA KURTARTMA HELİKOPTERİ DEĞİL TAARRUZ HELİKOPTERİ

Olaydaki helikopterin yıllarca arama kurtarma helikopteri sanıldığını ifade eden Karahasanoğlu, gerçeğin bambaşka olduğunu ifade ederek, “Bu helikopter cezaevinde yatan D.U’un beyanları ile kayıtlara da geçtiği TSK’nın envanterine kayıtlı ***50 kodlu Skorsky tipi taarruz helikopteri. Bu helikopter sözde, Muhsin başkanı ve arkadaşlarımızı kurtarmak için bölgeye gitmişti. Fakat dağ yamacının eğimi kızakların tutunmasına engel olup yan yattı. Ana pervane ve kuyruk pervanesi hasar alınca bir daha kalkamadı.” ifadelerini kullandı.







YAZICIOĞLU NEDEN GEÇ BULUNDU?

Kazanın ardından Yazıcıoğlu’nun olaydan alakasız bir yerde arandığının altını çizen Karahasanoğlu, “Olayın cereyan ettiği yerde olanlardan herkes bihaberdi.” dedi ve şöyle devam etti:



“Muhsin başkanın enkazının olduğu dağ yamacına ‘arama kurtarmaya gelenleri donma tehlikesi var geri döndürün’ diyerek diken üst akıl, nöbet tutan askerlerin donma tehlikesini yok saymıştı. Sebep: Donma tehlikesinden ziyade görülmemesini istedikleri şeylerdi. Muhsin başkanın geç bulunması da bu sebeptendir. Siz bakmayın mezarı başına gidip nutuk çekenlere… Halep orda ise arşın burada…”







GEÇTİĞİMİZ YIL YENİÇAĞ'A KONUŞMUŞTU

Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekken hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız’ın ölmeden önce aradığını iddia ettiği Karahasanoğlu, geçtiğimiz yıl Yeniçağ'a konuşmuştu.







"ÖLÜRSEM BİL Kİ SUİKAST YAPTILAR BANA"

Karahasanoğlu, Yıldız’ın kendisine, “Ölürsem bil ki suikast yaptılar bana” dediğini belirterek, kendisinin de bunu dost meclisinde konuştuğunu ve devletin en mahrem meselelerini bilen Sedat Peker’in bu kadar basit bir söylemi bilmesinin gayet normal olduğunu söyledi.







"BİR KERESİNDE ARABA HIZLICA ÜZERİME SÜRDÜ"

Ankara’da bir gün Tacettin Dergahı’nda Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyarete gittiği sırada karşılaştıklarını ve oturup sohbet ettiklerini belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:



“Ben Ankara’ya gittiğimde her akşam mutlaka uğrarım dergâha. Denk geldik orada. ‘Abi’ dedim, ‘Bu suikastla alakalı söyleyeceğin bir şey var mı, bizim bir kitap hazırlığımız da var.’ diye sordum. O ’Ben bir şey söyleyemem’ dedi o dönem için. ‘Ama ölürsem bil ki suikast yaptılar bana’ dedi. Ama afaki bir durum bu. Daha önce saldırıya uğrayan çok arkadaşım var… Evet ben dost meclisinde bu tür konuları hep konuşuyorum fakat konuştuğum konular tweet atan hesap sahiplerine nasıl ulaştı bilmiyorum. Suikastle alakalı konuları dillendirdiğimizde ne idüğü belirsiz hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce de saldırılar oldu, bir keresinde araba hızlıca üzerime sürdü. Durmadı devam da etti, verebileceğimiz örneklerden birkaç tanesi."



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