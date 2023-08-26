Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Remzi Çayır 'Türkiye yoksullukta, adaletsizlikte, umutsuzlukta patladı'

Çayır, 21 yıllık AKP iktidarını sert bir dille eleştirdi ve Milli Yol Partisi’nin milletin bir özlemi olduğunu savundu.

“Dünya Ülkesi Olacaktık, Orta Doğu Ülkesi Olma Yolunda Gidiyoruz”

Çayır, Türkiye’nin 21 yıldır tek başına bir iktidarla yönetildiğini hatırlatarak, “Ümit edilen, hayatımızın kolaylaştırılacağı, geçmişte yaşanan sorunların bir daha yaşanmayacağıydı. Dünya ülkesi olacaktık, döne dolaşa Orta Doğu ülkesi olma yolunda gidiyoruz. Ortak aklı yitirdik, özgürlük alanları daraldı. 21 yıldır tek başına iktidar olan partinin Türkiye’yi getirdiği yer ‘umutsuzluk’. Bunun için miydi 21 yıllık çaba?” dedi.

“Zengin Toplum Değil Zengin Sınıf Oluşturuluyor”

Çayır, iktidarın kendi zengin sınıfını oluşturduğunu söyleyerek, “Orta direk kayboldu. Alttakilerin canı çıkıyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Bunu değiştirmenin tek yolu: ‘Sistem değişikliği’. Değişimden kastımız şu; siyasi partileri demokrasiyle buluşturacağız, siyaseti değişime, dönüşüme uğratacağız.” ifadelerini kullandı.

“Siyasetin Ve Siyasetçinin Tek Amacı: ‘Ülkenin İnsanlarını Mutlu Etmek’”

Çayır, siyasetin ve siyasetçinin tek amacının ülkede yaşayan insanların mutlu olmasını sağlamak ve insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, “Bunu yaparken bilmeliyiz ki; gelişmenin dinamosu adalettir, liyakattir. İşi ehline vermediğiniz müddetçe gelişim olmaz, adaleti sağlamadığınız sürece sermaye hareketlenmez, yatırım olmaz.” diye konuştu.

“İktidarın Önünde 5 Yıllık Planı Bile Yok”

Çayır, Milli Yol Partisi’nin milletin bir özlemi olduğunu savunarak, “İktidar ne yapacağını bilemez vaziyette. Önünde 5 yıllık planı bile yok. Laf çok. 21 yıl boyunca 2023 diye diye sahiplendi. Niye? Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye patlayacak dedi. Doğru. Türkiye patladı. Yoksullukta, adaletsizlikte, umutsuzlukta patladı. Milli Yol Partisi mevcut bu sisteme karşı başkaldırı hareketinin adıdır.” dedi.

Çayır ayrıca 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak da “Yerel seçimlerde bazı yerlerde adaylarımız çıkmaya başladı. 600-700 seçim çevresinde adaylarımızı çıkarmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.