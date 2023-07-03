Bursalı muhtar kadın ve erkeklerin birlikte oynamasını yasakladı. Tepki çeken karara imza atan muhtar konuştu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi “dinen uygun olmadığı” gerekçesiyle muhtarlık ve köy derneğinin imzasıyla yasaklanmıştı. Muhtar Arif Yılmaz, “Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu? Anayasada bayanlar oynarken erkeklerin video çekmesi yazıyor mu?” dedi.

Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez’in sosyal medyadan paylaştığı kararda, “Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.” denilmişti.

10Haber’den Caner Taşpınar, söz konusu kararın ayrıntılarını Karaağız köyü Muhtarı Arif Yılmaz ile konuştu. Taşpınar’ın “Karar anayasaya aykırı, hukuki açıdan hiç düşündünüz mü?” sorusunu yanıtlayan Yılmaz “Yok, ne gibi anayasaya uygun değil?” yanıtını verdi.

"KADINLAR OYNARKEN ERKEKLER ÇIKACAK"

Kadın ve erkeklerin düğüne beraber gelebileceklerini ancak ayrı ayrı eğleneceklerini söyleyen Yılmaz, “Kadınlar oynarken erkekler düğün yerinden çıkacak, erkekler oynayacağı zaman da kadınlar çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kadın ve erkeklerin beraber oynayacağı düğünlerle ilgili de “Tepki olarak o vatandaşın cemiyetine katılmayabiliriz. Biz muhtarlık ve köy heyeti olarak karar aldığımız için buna herkesin uyması gerekiyor bizce.” ifadelerini kullandı.

"ANAYASADA ERKEKLERİN KADINLARIN KARIŞIK OYNAMASI YAZIYOR MU"

“Anayasaya uygun bir karar değil. Hukuki açıdan hiç düşündünüz mü?” sorusunu yanıtlayan Yılmaz, “Yok, ne gibi anayasaya uygun değil. Anayasada erkeklerin kadınların karışık oynaması yazıyor mu? Anayasada bayanlar oynarken erkeklerin video çekmesi yazıyor mu?” cevabını verdi.