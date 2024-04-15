Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı

Kaynak: ANKA
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı
Elazığ’ın tek kadın muhtarı AKP’li Elazığ Belediyesinin mahallelerinde yol yapmadığını belirterek oturma eylemi yaparak yol kesti.

Elazığ'daki tek kadın muhtar olan, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, AKP’li Elazığ Belediyesi'nin yol yapma çalışmalarında Sugözü Mahallesinin yollarının yapılmadığını belirterek, yol yapma çalışması sırasında çalışan taşeron firma kamyonetinin önünü keserek oturma eylemi başlattı.

ekran-goruntusu-2024-04-15-123419.png

Muhtar Gündoğan, "Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak. Bende seçilmişim belediye de seçilmiş" ifadelerini kullanarak isyan etti.

ekran-goruntusu-2024-04-15-123429.png

“HERKES GÖREVİNİ YAPACAK”

Gündoğan mahalleye asfalt yapılıncaya kadar kalkmayacağını belirtti. Kendisinin de seçilmiş olduğunu ifade eden muhtar Gündoğan 2 senedir belediyenin mahalleye hizmet etmediğini belirtti. Gündoğan şu şekilde konuştu:

"Biz seçilmiş insanlarız, herkes görevini yapacak. Yetkilisi de buraya gelecek ekibi çekecekmiş ekibi de bırakmıyorum.

Gelsin ekibini alabiliyorsa alsın buraya asfalt dökülünceye kadar da buradan kalkmayacağım. Siz burayı böyle bırakıp gidemezsiniz.

Müdürün 'Ekibi çekerim' diyor.

Bu ne demek ya? Herkes işini düzgün, dürüst yapacak. Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak.

Bende seçilmişim belediye de seçilmiş, buranın müdürü nerede?

Yapacağınız 100 metre yol... 100 metre yol yapamıyor muyuz biz? 2 senedir bu mahalle hizmet görmedi gelin şu mahallenin yollarına bakın. Bir yeri yapıp bir yeri yapmamak ne demek?

Biz insanız, bu mahalledekiler insan."

ekran-goruntusu-2024-04-15-123442.png

ekran-goruntusu-2024-04-15-123453.png

ekran-goruntusu-2024-04-15-123510.png

İlgili Haberler
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Köyün ilk kadın muhtarı Kazakistanlı Anastassiya oldu
Köyün ilk kadın muhtarı Kazakistanlı Anastassiya oldu
İki kadın muhtar adayının oyu eşit çıkınca kura çekildi
İki kadın muhtar adayının oyu eşit çıkınca kura çekildi
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı
Mahallenin ilk kadın muhtar adayı 22 erkek adaya karşı yarışacak
Mahallenin ilk kadın muhtar adayı 22 erkek adaya karşı yarışacak
Bursalı muhtar kadın ve erkeklerin birlikte oynamasını yasakladı. Tepki çeken karara imza atan muhtar konuştu
Son Haberler
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak Gündem
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş Tarih - Mitoloji
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü Yerel Haberler
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu Video
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
Feyyaz Uçar ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ateş püskürdü
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri Teknoloji
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri