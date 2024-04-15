Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı

Elazığ'daki tek kadın muhtar olan, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, AKP’li Elazığ Belediyesi'nin yol yapma çalışmalarında Sugözü Mahallesinin yollarının yapılmadığını belirterek, yol yapma çalışması sırasında çalışan taşeron firma kamyonetinin önünü keserek oturma eylemi başlattı.

Muhtar Gündoğan, "Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak. Bende seçilmişim belediye de seçilmiş" ifadelerini kullanarak isyan etti.

“HERKES GÖREVİNİ YAPACAK”

Gündoğan mahalleye asfalt yapılıncaya kadar kalkmayacağını belirtti. Kendisinin de seçilmiş olduğunu ifade eden muhtar Gündoğan 2 senedir belediyenin mahalleye hizmet etmediğini belirtti. Gündoğan şu şekilde konuştu:

"Biz seçilmiş insanlarız, herkes görevini yapacak. Yetkilisi de buraya gelecek ekibi çekecekmiş ekibi de bırakmıyorum.

Gelsin ekibini alabiliyorsa alsın buraya asfalt dökülünceye kadar da buradan kalkmayacağım. Siz burayı böyle bırakıp gidemezsiniz.

Müdürün 'Ekibi çekerim' diyor.

Bu ne demek ya? Herkes işini düzgün, dürüst yapacak. Adamlar sanki babalarının hayrına iş yapıyor. Buradaki kimse babasının hayrına iş yapmıyor, herkes işini dürüst yapacak.

Bende seçilmişim belediye de seçilmiş, buranın müdürü nerede?

Yapacağınız 100 metre yol... 100 metre yol yapamıyor muyuz biz? 2 senedir bu mahalle hizmet görmedi gelin şu mahallenin yollarına bakın. Bir yeri yapıp bir yeri yapmamak ne demek?

Biz insanız, bu mahalledekiler insan."