Muhtarlık kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmesini yasakladı. Haremlik selamlık dönemine dönülüyor

Editör: Serkan TALAN

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden biri olan Karaağız Mahallesi'nde Muhtarlık ve Karaağız Yardımlaşma Derneği skandal bir karara imza attı.

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın sosyal medya paylaşımında yer alan bilgilere göre; Karaağız Mahallesi'nde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi yasaklandı.

"DİNE UYGUN DEĞİL"

Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, 'dinen uygun değil' denilerek bir karar oluşturdu ve mühürleyip imzaladı.

Sözde 'karar'da şu ifadeler yer aldı:

“Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.”

AYLİN NAZLIAKA: KADINLARI KARANLIĞA HAPSETMEK SİZİN NE HADDİNİZE

CHP'li ve Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi olan Aylin Nazlıaka bu durumu sosyal medya hesabından tepki göstererek "kadınları karanlığa hapsetmek sizin ne haddinize" dedi.

Nazlıaka'nın paylaşımındaki ifadeler şöyle:

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi'nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, 'dinen uygun değil' denilerek yasaklandı! Bu çağ dışı kararı alanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik ve demokratik bir ülke olduğu gerçeğini yok saysa da buna izin vermeyeceğiz. Kadınları karanlığa hapsetmek sizin ne haddinize! Bu uygulamayı derhal sonlandırın.