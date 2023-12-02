Muhtar, husumetli olduğu muhtarı ve yanındaki esnafı tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ve yanındaki esnaf İsmail Algül’ü tabancayla vurdu. Muhtar Algül hayatını kaybederken, yanındaki esnaf ise ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Muhtar, husumetli olduğu muhtarı ve yanındaki esnafı tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi’nde meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı.

Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayda muhtar Kara hayatını kaybederken, dedavisi süren Algül’ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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