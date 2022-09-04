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Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı

Takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaşan Meryem Uzerli, makyajsız haliyle büyük beğeni aldı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:58
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:03
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Muhteşem Yüzyıl'daki ''Hürrem'' rolü ile geniş kitlelerce tanınan Meryem Uzerli'nin makyajsız halini paylaşınca büyük beğeni topladı.

Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı
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Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan Meryem Uzerli, en iyi çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Dizideki oyunculuğuyla halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, doğallığıyla beğeni topladı.

39 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, makyajsız görüntüsüyle olay oldu. O anları, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

 

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