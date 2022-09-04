Meryem Uzerli makyajsız halini paylaştı

Hürrem Sultan karakteri ile akıllara kazınan Meryem Uzerli, en iyi çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşadı. Dizideki oyunculuğuyla halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, doğallığıyla beğeni topladı.

39 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, makyajsız görüntüsüyle olay oldu. O anları, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.