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Meryem Uzerli babasının yeni yaşını kutladı

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, babası Hüseyin Uzerli'nin doğum gününü kutladı. Doğum günü  fotoğraflarını paylaşan Uzerli’ye “Babanıza çok benziyorsunuz” yorumu yapıldı. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:58
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Meryem Uzerli'den babasına yaş günü sürprizi

Meryem Uzerli babasının yeni yaşını kutladı
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'Muhteşem Yüzyıl'da ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, ‘tükenmişlik sendromu’ nedeniyle diziden ayrılarak tekrar Almanya’ya yerleşmişti. Dijital projelere ve sinemaya ağırlık veren Uzerli, babasının doğum gününde sürpriz yaptı.  

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Uzerli, yayınladığı son fotoğraflarla babası Hüseyin Uzerli'nin yeni yaşını kutladı.

“SENİ SEVİYORUZ” 

Annesi, kızları ve babasıyla objektif karşısına geçen Meryem Uzerli paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun baba. Seni seviyoruz" notunu düştü. 

Uzerli'nin mutlu aile pozlarına binlerce beğeni ve "Babanıza çok benziyorsunuz", "Nice senelere", "Biraz anne biraz baba benzerliği", "Aynı babanıza benziyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

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