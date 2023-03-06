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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar babaanne oldu 

10 Nisan 2021'de hayata gözlerini yuman sanatçı Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Yeşilçam’ın usta sanatçı Müjde Ar, "Çok büyük bir mutluluk. Mehtap'ın yerine babaanne oldum" dedi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:12
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Müjde Ar: Babaanne oldum

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar babaanne oldu 
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Söz Ar - Elif Aköz Ar çiftinin 24 Şubat 2023'te Amerikan Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla kız çocukları dünyaya geldi.

Mutlu çift bebeklerinin adını Defne koydular. Söz Ar, "Baba olmak anlatılmaz yaşanır, inanılmaz bir duygu." dedi.

MEHTAP'IN YERİNE BABANNE OLDUM

Magazinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert'in haberine göre, 3 aydır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan sanatçı Müjde Ar, müjdeli haberi duyunca soluğu İstanbul'daki evinde aldı. 'Torunum' dediği Defne ile ilk kareyi paylaşan Müjde Ar, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bebekler çabuk değişiyorlar tabi ama çok sevimli, çok sempatik" dedi. "Teyze mi oldunuz?" sorusuna Müjde Ar, "Mehtap'ın yerine babaanne oldum" diyerek yanıt verdi.

LONDRA'DA HER GÜN 15 KM YÜRÜDÜ

Müjde Ar, Londra'da her gün 15 km yürüdüğünü ve form tuttuğunu belirtirken, sanatçı sporun yaşam tarzı olduğunu açıkladı. Müjde Ar, yüzmeye de ağırlık vereceğini söyledi.

YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin kendisini çok üzdüğünü belirten sanatçı, "Hepimiz çok etkilendik, psikolojimiz inanılmaz etkilendi, elimizden geldiğince depremzedelere destek olduk maddi manevi, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

HER BİR İLDE AYRI BİR ANIM VAR

Deprem bölgesi Adıyaman Kahta'da İlyas Salman ile 'Çirkinler de Sever', Şanlıurfa Harran ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Harran köyünde Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit ile 'Kibar Feyzo'yu çektiklerini belirten Müjde Ar, "Adıyaman Kahta, Nemrut Dağı, Harran, Hatay dahil dahil ülkemizin her yeri çok güzel, cennetten bir köşe. Film çekimleri sırasında oralarda bulundum, tarihi yerlerini gezdim gördüm, her yerde bir anım var. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırıp eski güzel günlerine kavuşturmamız gerekir. Tabi yitip giden canları geri getirmemiz imkânsız. Bu depremlerden büyük dersler alınmalı, yapılar mümkün olduğunca fay hattından uzak, deprem yönetmeliğine uygun yapılmalı" dedi.


 

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