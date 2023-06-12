Müjdeler olsun Türkiye. Hani ihracat patlayacaktı

Cari açık her geçen ay artıyor. İşte Nisan ayında da böyle oldu. İhracat patlayacak denilirken, İthalat da patlayınca olanlar oldu. Nisan ayında 4,5 milyar dolar cari açık bekleniyordu. Neredeyse veriler beklenin 1 milyar doların üzerinde çıktı, 5,4 Milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

TCMB verilerine göre; nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 480 milyon dolar açık oluştu.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan haberde, Cari işlemler hesabı Ocak-Nisan döneminde ise 29,73 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 57.8 milyar dolarla 2012 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu arada net hata noksan kaleminde nisanda 3.7 milyar dolar çıkış yaşandı. Ocak-Nisan döneminde ise çıkış 6.7 milyar dolar.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nidsanda 7 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 198 milyon dolar olarak kaydedildi.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti.

PORTFÖY ÇIKIŞI 1,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1 milyar204 milyon dolar tutarında net çıkış gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolar ve 6 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 289 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 22 milyon dolar ve 107 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 8 milyar 163 milyon dolar net azalış oldu.