Mükerrer oy kullanmak isteyen kişi kendisini yakalayan CHP'li sandık görevlisini tehdit etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mükerrer oy kullanan bir kişinin CHP'li görevli tarafından yakalandığını açıkladı. Kaftancıoğlu, bu kişinin CHP'li görevliyi tehdit ettiğini söyledi.

Mükerrer oy kullanmak isteyen kişi kendisini yakalayan CHP'li sandık görevlisini tehdit etti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canna Kaftancıoğlu, seçimde mükerrer oy kullanmak isteyen bir kişinin partilileri olan bir sandık görevlisi tarafından yakalandığını açıkladı. Kaftancıoğlu yakalanan o kişinin CHP'li sandık görevlisinin "seni yazdım" diye tehditler savurduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan olayı şöyle paylaştı:

"İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:) Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi. Şimdi o düşünsün… Başvuru yapıldı “Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)”

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