Mülakatsız 35 bin sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, 35 bin sağlıkçının ataması ile ilgili takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) göndermek istediklerini söyleyen Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar'' ifadelerini kullandı.

“TAKVİM BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI”

Personel alımı ile ilgili bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Fahrettin Koca,

Takvimin bugün itibarıyla başladığını, Personel alımı sözleşmesinin imzalandığını, kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istediklerini, herhangi bir mülakat olmadığını söyledi. Tüm adayların eşit koşullarda yarışacağını belirten Koca, “15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ TAM KAPASİTE İLE HİZMETE SUNULACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka gazetecinin, "Yeni bir şehir hastanesi var mı?" sorusuna birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi'nin tam kapasite ile hizmete alınacağını belirtti. Hastanenin hasta kabulüne başladığını hatırlatan Koca, "Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MÜJDEYİ VERDİ. 35 BİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ARAMIZA KATILACAK”

Bakan Koca, bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarının gösterdiğini söyleyerek, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak" ifadelerini kullandı.