Gazze'deki yaralılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Gazze'de susuz ve elektriksiz kalan hastanelerdeki yaralı ve hastalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Gazze'deki yaralılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Gazze'de susuz ve elektriksiz kalan hastanelerdeki yaralı ve hastalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

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