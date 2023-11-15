Gazze'deki yaralılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Gazze'de susuz ve elektriksiz kalan hastanelerdeki yaralı ve hastalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilmeye başlandı.
16 Kasım 2023 Perşembe
Gazze'de susuz ve elektriksiz kalan hastanelerdeki yaralı ve hastalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilmeye başlandı.
Gazze'de susuz ve elektriksiz kalan hastanelerdeki yaralı ve hastalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde Mısır El Ariş Havaalanı'ndan Türkiye'ye getirilmeye başlandı.