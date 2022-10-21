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  • İşte Münir Özkul’un 70 yıl sonra çıkan gençlik fotoğrafı. Yakışıklılığı ağızları açık bıraktı

İşte Münir Özkul’un 70 yıl sonra çıkan gençlik fotoğrafı. Yakışıklılığı ağızları açık bıraktı

"Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul’un 27 yaşında olduğu fotoğrafı ortaya çıktı.  Sosyal medyada yayınlanan 70 yıl önce çekilen fotoğrafa “Çok yakışıklıymış” yorumu yapıldı. 

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:57
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Münir Özkul'un bilinmeyen fotoğrafı! Bu fotoğraf 70 yıl önce çekildi

İşte Münir Özkul’un 70 yıl sonra çıkan gençlik fotoğrafı. Yakışıklılığı ağızları açık bıraktı
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1925 yılında dünyaya gelen Münir Özkul’un 1952 yılında çekilmiş gençlik fotoğrafını görenler bir kez daha büyüleniyor. 70 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Twitter’de Nadir Tarihi Fotoğraflar sayfasında yayınlanan fotoğrafa yorum yağdı. Münir Özkul’un 27 yaşında olduğu fotoğrafa “Çok yakışıklıymış” yorumu yapıldı. 

15 ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Eğitiminin tamamlayan Özkul, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.

Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.

Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un gözünden kaçmayan Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.

Tiyatro sahnelerinden "tesadüfen" film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, "Vatan ve Namık Kemal" adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği bir gün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.

Üniformalı bir figüran arayışı içinde olan arkadaşının ricasını kırmayarak, biraz da komik bir anı olsun diye kamera karşısına geçti ve rol aldığı 400'ün üzerinde filmle, Türk sinemasına damgasını vuran önemli karakter oyuncuları arasına girmesini sağlayacak sinema serüveni böylece başlamış oldu.

Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.

Usta oyuncu 5 Ocak 2018’de hayata gözlerini yumdu. 

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