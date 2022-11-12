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  • Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı ortaya çıktı. ''Hiçbir zaman param olmadı''

Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı ortaya çıktı. ''Hiçbir zaman param olmadı''

"Mahmut Hoca "ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul'un vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Özkul’un yıllar öncesine ait bilinmeyen bir röportajı ortaya çıktı. İşte o röportaj… 

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 15:28
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''Hiçbir zaman param olmadı'' Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı ortaya çıktı

Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı ortaya çıktı. ''Hiçbir zaman param olmadı''
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Yeşilçam’ın usta sanatçısı Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, Gülen Gözler’in Yaşar Ustası Münir Özkul’un yıllar önce yayınlanan bilinmeyen bir röportajı ortaya çıktı. İşte o röportaj… 

Sizi daha çok neler güldürür?

Ben çok az gülerim. Hakikaten… Haleti ruhiye meselesi bu. Gülmem. Ciddiyim mi demeli? Ama düşen adama çok gülerim…

Ya siz düşerseniz?

O zaman da başkaları güler tabii…

Demek hususi hayatınızda tahmin edildiği gibi çok neşeli değilsiniz?

Hiç değilim…

KOMEDİYLE ARAMIZDA NİKAH YOK

Peki komediyi seçişiniz neden?

Tesadüfen… Esasen kati olarak bunu seçmiş değilim ben. Yani nikah yok aramızda. Ayrılabiliriz…

Sanatkar olmasaydınız, acaba hangi yolu seçerdiniz?

Hiçbir şey olmazdım. Ama hiçbir şey…

Çok beğenilen bir aktörsünüz. Bu sizin de fikriniz mi?

-Değil… Hiç değil… Daha beğenmiyorum kendimi.

Kalabalıktan hoşlanır mısınız? Yoksa halkın bakışları sizi sıkar mı?

Çok sıkar ve ne yapacağımı şaşırırım.

Yeni aldığınız role nasıl hazırlanırsınız? 

Muhtelif yerlerindeki çeşitli ruh hallerini halletmeğe çalışırım. Sonra bunları bir karakterde birleştiririm. Bu en zor tarafı olur. Fakat bu şekilde lazım olan tipi birkaç yerinden yakalayabilirsem sonrası kolaydır.

Sahne haricinde de tesirinde kaldığınız bir rol oldu mu?

Ben ekseriya sahne haricinde de oynarım zaten… Boyuna oynarım…

Bugünlerde sanatkarlar arasında bir seyahat modasıdır aldı yürüdü. Sizin de böyle bir tasavvurunuz var mı?

Tasavvurum var ama, param yok! Hiçbir zaman olmadı… Neyleyim…


 

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