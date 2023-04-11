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Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı

Tunceli’de yoğun sağanak yağış nedeniyle Munzur ve Pülümür çaylarında taşmalar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları taşkınlara karşı uyardı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:28
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Munzur ve Pülümür çaylarında taşmalar meydana geldi

Vatandaşlara kritik 'Çay taştı' uyarısı
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Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı yoğun sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu Munzur Çayı’nın birden çok noktada taşması nedeniyle valilik tarafından ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Taşkın nedeniyle yolda mahsur kalan 11 vatandaş, karayollarına ait iş makineleriyle kurtarıldı.

İŞLETMELER VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Pülümür Çayı’nın debisinde de yağış nedeniyle ciddi artış meydana gelirken, yetkililer özellikle çay kıyısında bulunan işletmeler ile karayolunu kullanacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri her iki karayolunda da taşkınla mücadele konusunda aralıksız çalışma yürütüyor.

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