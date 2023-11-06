Murat Ağırel gündeme getirmişti: Keçiörengücü Tuzla maçındaki şu gole bakar mısınız? Kaleyi açtılar golü yediler bir kişiyi zengin ettiler

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Keçiörengücü-Tuzlaspor maçı, 2-0 Tuzlaspor galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, maç ile ilgili Rus bahis sitesinde yaşanan bir olayı gündeme getirmişti.

Murat Ağırel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Keçiören-Tuzlaspor maçına ait Rus bahis sitesinde oynanan 475 bin TL lik bahis .

Oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” demiş. Bahis sitesinin oranı 1’e 10. Maçı Tuzlaspor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 750 bin TL kazanmış. Neden böyle yüksek bir oran verdiğine baktığımda ise meğer bahis oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” dememiş. Tuzlaspor “-1 handikap ile kazanır” ihtimaline oynamış. Yani “Tuzlaspor en az 2-0 kazanır” bahsine girmiş.

Bahis kuponu ve oynanan adrese ulaştım.Belgelerini de paylaşıyorum.

Tesadüftür mutlaka .Ancak bu tür sanal bahis sitelerinde bu kadar iddialı kuponlardan haberdar mısınız?

Başka örnekler göndermemi ister misiniz? Yalanlayacak veya dava açarak geçiştirecek misiniz yoksa bir soruşturma açacak mısınız?'' ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKADA YENİLEN GOL ŞAŞIRTTI

Tuzlaspor, mücadeleyi 90+8'de bulduğu golle 2-0 kazanırken, Keçiörengücü takımı ilginç bir gol yedi.

Keçiörengücü'nün kaçırdığı pozisyon sonrası Tuzlaspor ani atakta golü bulurken, kaleci Metin Uçar kaleyi boş bıraktı ve orta sahadan gol yedi.

MAÇ SONRASI BİR PAYLAŞIM DAHA

Gazeteci Murat Ağırel, bugün bomba bir paylaşım daha yaptı.

Ağırel'in yaptığı paylaşım şu şekilde;

''Tuzlaspor yönetimine @TFF_Org,@gencliksporbak ve @EmniyetGM yetkililerine bir kez daha soruyorum.

Keçiörengücü-Tuzlaspor maç sonucu 2-0 Tuzlaspor galibiyeti sonuçlandı.

Maçta 3 kırmızı kart var ve maçın sonucunu 90+ da atılan gol belirledi.

Maç için Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçı handikaplı, 2-0 kazanır diyerek

475 Bin TL bahis oynanmış ve 4 Milyon 750 bin TL kazanmış. Kuponu ve oynayan kişinin adresini de görsel olarak paylaşıyorum.

Bu bir sanal bahis oyuncusunun ileri görüşü,risk alışı mı yoksa maç sonucunu önceden bilen kişinin vurgunu mu?

Bahis oynayan,oynamayan veya Futbol camiasında bulunan herkes bu sorunun cevabını biliyor.

Bu kupon benzeri sanal bahiste başkaca bahis oynanmış mıdır? Başka maçlarda da bu durum söz konusu mudur?

Sanal bahis sitesinde hissesi olan birinin futbol kulübü hatta kulüplerinin sahibi olması rutin bir uygulama mıdır?''