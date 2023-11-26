Samsunspor şike haberi sonrası açıklama yaptı

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, gazeteci Murat Ağırel'in yazısı sonrası açıklama yaptı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor şike haberi sonrası açıklama yaptı

Samsunspor, gazeteci Murat Ağırel'in yazısının ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada, ''Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Gazeteci Sayın Murat Ağırel’in bugün Cumhuriyet’te yayınlanan yazısı sonrası açıklama yapmamız zaruri olmuştur. Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, ''Sayın Murat Ağırel tarafından kendisine yöneltilen soruları içtenlikle, samimi ve dürüst bir şekilde cevaplandırmıştır. Kamuoyunun, Türk Futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü Arma hep temizdir ve temiz kalmaya devam edecektir. Ne olursa olsun, ama'sız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır. Samsunspor Futbol Kulübü, Türk futbolunun temiz kalması için gereken her şeyi yapacak ve yapılan her çalışmaya destek verecektir. Kamuoyunun dikkatine sunarız.'' ifadeleri yer aldı.

MURAT AĞIREL NE YAZMIŞTI?
Gazeteci Murat Ağırel, Samsunspor'un 1. Lig'de oynadığı dönemde şike teklifinde bulunulduğunu yazmıştı.
Ağırel'in yazısındaki o bölüm şöyle;

"Tuzlaspor Kulübü yükselme maçları oynanırken Tuzlaspor adına Samsunspor başkanına gidip "Başkan 5 milyon versin Giresun'u yenelim, Adanademirspor ve Samsun şampiyon olsun" diyen Tuzlaspor yöneticisi ortaya çıkmasın istiyorlar. Aynı zamanda bu yönetici Samsunlu...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu teklifi duyunca küfür ediyor, "Yere batsın öyle şampiyonluk diyor" ve reddediyor. Maçın devre arasına Giresun 2-1'lik skor ile önde giriyor. Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı soyunma odasına girip takımın gol atan oyuncusu dahil en iyi iki adamına "Maça çıkmayacaksınız" diyor ve maça çıkarmıyor. Fransız futbolcu neden olduğunu sorguluyor ama nafile. Çıkan futbolcu yerine oyuna çok genç bir futbolcu kardeşimiz giriyor ama bir hata yapılıyor. Oyuna başkasının forması ile çıkıyor. Hakem 13 dakika sonra görüyor. Uyarıyor. Açın izleyin maçı. Maçı bilenler Giresun'un mutlaka yenecek güçte olduğunu söylüyor zaten. Ancak yaşanan gelişme bu."

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