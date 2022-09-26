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  • Murat Başoğlu'yla görüntüleri olay olmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

Murat Başoğlu'yla görüntüleri olay olmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

Sunucu Murat Başoğlu’nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntüleri herkesi şoke etmişti. İddialara göre, gözlerden uzak olmaya çalışan Burcu Başoğlu tanınmamak için estetik operasyon yaptırdı. 

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:44
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Murat Başoğlu ile tekne görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu ortaya çıktı

Murat Başoğlu'yla görüntüleri olay olmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu
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Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu’nun Bodrum'daki tekne görüntüleri bir döneme damga vurmuştu. İkili, yaşanan olaydan sonra gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Yeğen Burcu Başoğlu da aynı şekilde boşandıktan sonra sessizliğe gömüldü.

Yaşanan skandalla hafızalara kazınan ikiliden yeğen Burcu Başoğlu hakkında Beyaz Magazin'de bir iddia ortaya atıldı.

İŞTE BURCU BAŞOĞLU'NUN SON HALİ

İddiaya göre Burcu Başoğlu tanınmamak için çeşitli estetik operasyonlar yaşadı ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

Murat Başoğlu ile tekne görüntüleri ortaya çıkan Burcu Başoğlu'nun son hali de programda yayınlandı.
 

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